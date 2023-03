Can Yaman pronto per nuove serie tv, conferme: quando iniziano le riprese (Di martedì 14 marzo 2023) Can Yaman è uno degli attori più amati da parte del pubblico e finalmente molto presto lo vedremo nuovamente in televisione. L’affascinante turco è infatti prontissimo per nuovi impegni per il piccolo schermo. Sono arrivate delle conferme riguardo a fiction e serie. Andiamo a scoprire che cosa farà Can, quando inizieranno le riprese e soprattutto quando potremo rivederlo in tv. Can Yaman tornerà in Viola come il mare: presto la seconda stagione Luca Bernabei, in un’intervista per TV Sorrisi e Canzoni, ha confermato che Viola come il mare avrà una seconda stagione e che i protagonisti saranno sempre interpretati da Can Yaman e da Francesca Chillemi. L’amministratore delegato di Lux Vide ha anche rivelato che le riprese della fortunata ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 marzo 2023) Canè uno degli attori più amati da parte del pubblico e finalmente molto presto lo vedremo nuovamente in televisione. L’affascinante turco è infatti prontissimo per nuovi impegni per il piccolo schermo. Sono arrivate delleriguardo a fiction e. Andiamo a scoprire che cosa farà Can,inizieranno lee soprattuttopotremo rivederlo in tv. Cantornerà in Viola come il mare: presto la seconda stagione Luca Bernabei, in un’intervista per TV Sorrisi e Canzoni, ha confermato che Viola come il mare avrà una seconda stagione e che i protagonisti saranno sempre interpretati da Cane da Francesca Chillemi. L’amministratore delegato di Lux Vide ha anche rivelato che ledella fortunata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Can Yaman: “L’ignoranza è il male, ai ragazzi servono sogni” [di Silvia Fumarola] - MediasetTgcom24 : Can Yaman lancia un progetto per aiutare gli adolescenti in difficoltà e continua la raccolta fondi per la Turchia… - tuttopuntotv : Can Yaman pronto per nuove serie tv, conferme: quando iniziano le riprese #CanYaman #FrancescaChillemi… - tuttouomini : Can Yaman torna finalmente sul set in Italia e inizia le riprese della nuova serie - - Liliana41387767 : RT @CYworldteam: Questo mese, approfitta dello sconto dedicato a te e falla tua sullo shop ufficiale di Can -