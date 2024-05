Sorpreso con la droga - fugge Poi reagisce ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Convalidato ieri l’arresto di un 19enne pesarese con l’accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale durante il processo per direttissima che si è svolto al tribunale di Pesaro. Per lui il pm aveva chiesto anche la misura cautelare in carcere ma il giudice ha deciso di concedergli l’obbligo di firma in attesa del giudizio. Era stato intercettato daimartedì scorso mentre scendeva dall’autobus proveniente da Montecchio all’incirca nella zona del parcheggio di San Decenzio. I militari l’hanno trovato con addosso cocaina, anfetamine, hashish e marjuana, per una quantità complessiva di circa 7 grammi. Alla vista dei militari il giovane si è dato alla fuga cercando di disfarsi degli involucri che aveva addosso. Quando è stato raggiunto daiha cercato di liberarsi con spinte e ha tentato di fuggire. Era già noto alle forze ...