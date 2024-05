Cosa succede ora FdI e Lega allontanano il voto | Lasciamo che Toti si difenda Ma intanto spunta Scajola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Prima di parlare di elezioni credo ci siano i tempi necessari.dice che non ha nessun coinvolgimento e quindi diamo ail tempo di dimostrare a tutti che non ha nessun coinvolgimento". Ma nelle misurate e distaccate parole del responsabile organizzativo di Fdi, Giovanni Donzelli, si rileva tutta la preoccupazione del partito della premier Giorgia Meloni per gli effetti collaterali dello tsunami politico-giudiziario che potrebbe investire le coste liguri dopo l’arresto, martedì, del governatore Giovanni. Tra un mese esatto si vota per le europee. Ma l’accelerazione dell’inchiesta potrebbe obbligare a prendere decisioni nelle prossima settimana. Il Pd già chiede "un passo indietro" da parte del presidente della Regione. Il M5s tuona contro il mercimonio di voti ipotizzato in Liguria anche per colpire elettoralmente ...