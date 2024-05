Un trionfo anche in tivvù Mega spot per Lucca e Puccini

(Di giovedì 9 maggio 2024) La 5ª tappa del Giro d’Italia Genovaè stata vinta da Benjamin Thomas, è vero, mavince indubbiamente la prova del cuore e della passione per un appuntamento atteso, come sappiamo, da 39 anni. Le immagini televisive che seguono i 178 chilometri che dividono il capoluogo ligure da, offrono unoeccezionale della nostra città. I collegamenti – prima su Rai Sport e poi su Rai2 - mettono in risalto fra tutti una cosa: che quella di ieri è stata la tappa che ha parlato di Giacomo, perché i riferimenti dei cronisti della direttahanno più volte sottolineato i festeggiamenti del centenario. Immagini aeree hanno accompagnato i telespettatori offrendo scorci e panorami della periferia e della città, restituendo il fascino del luogo. La scia rosa dei ...

