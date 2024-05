Il Giro dei pistard - esulta Thomas Ma ora lo sterrato stuzzica Pogacar

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Vita dura per i velocisti al: dopo aver salvato in extremis due sprint in altrettanti giorni, minacciati da un’invenzione die da una sparata di Ganna, il terzo se lo vedono sfuggire sotto il naso. Merito, non certo colpa, di una fuga che parte a più di 70 chilometri dal traguardo e arriva fino a Lucca. Che a vincere sia Benjamin, francese di 28 anni con casa e fidanzata in Italia, è la degna conclusione: è lui a ispirare l’assalto dopo il passo del Bracco, è soprattutto lui a trainare Valgren, Paleni e il nostro Pietrobon, gli unici a intuire come l’occasione sia propizia. Continua così ildei: dopo Milan scortato da Consonni, ecco ildi Francia. E’ al primo centro in una grande corsa a tappe, ma fra titoli mondiali ed europei ha gonfiato ...