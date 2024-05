Italia-Montenegro pallamano oggi in tv | orario playoff Mondiali 2025 - dove vederl - streaming

(Di giovedì 9 maggio 2024): per gli azzurri dellaè arrivato il momento di scendere in campo. Al Pala San Giacomo di Conversano, in uno dei templi della disciplina a livello nostrano, si gioca l’andata del terzo e ultimo turno del percorso relativo alle Qualificazioni ai, a cui gli uomini del dt Riccardo Trillini proveranno ad approdare, dopo tantissimi anni di assenza. Primo atto, 60 minuti, da non sbagliare per andare volare a Podgorica, nel ritorno del 12 maggio, a cercare di ottenere un pass storico per il torneo iridato del prossimo anno, cosa che per l’non accade dal 1997, prima e unica volta della selezione tricolore al Mondiale. L’è arrivata a questo punto eliminando prima la Turchia – in rimonta – e poi il Belgio – dominandolo – e ...

