Confindustria - le sfide per crescere | Adesso serve una visione unica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Paola Castellacci, presidente della sezione Empolese Valdelsa diToscana Centro e Costa guarda anche alla politica, questione inevitabile in tempo di urne, e sottolinea che, in vista delle elezioni comunali, l’associazione imprenditoriale presenterà le sue proposte di lavoro ai candidati sindaco dei comuni dell’Empolese Valdelsa, entro la prima quindicina di maggio. E così accoglie di buon grado l’invito del giornale per un primo confronto con i candidati alla carica di primo cittadino di Empoli, con una spiegazione sostanziale. "Parlo di Empolese Valdelsa perché per noi imprese, che siamo abituati a lavorare con il mondo, i confini comunali sono solo indicazioni sulla carta. Da tempo, infatti, chiediamo un assetto istituzionale adeguato alle esigenze di un territorio contemporaneo, non fossilizzato sui campanili, detto in altri termini una ...