Cantieri aperti e programma | Gravi ritardi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Idei lavori finiscono al centro del duello elettorale. E’ Vita Nova – la lista civica che candida sindaco Lucio Gussetti – ad attaccare sui programmi ed i tempi. "I finanziamenti Pnrr per spese di investimento intercettati dal Comune di San Miniato ammontano a circa 6 milioni di euro. Non molti, ma comunque particolarmente utili per un Comune che ha la pessima abitudine di fare investimenti senza quasi mai utilizzare risorse proprie – spiega Gussetti –. Una abitudine interrotta solo nell’ultimo periodo della legislatura nella quale il Comune ha allargato improvvisamente i cordoni della borsa perre investimenti di ogni tipo in funzione elettorale". "Quello che preoccupa è lo stato dei lavori finanziati con il Pnrr perché su 6 milioni di finanziamenti concessi le opere concluse ad oggi ammontano solo a circa 600 mila euro e quindi ...