Volley di Bergamo senza una casa per l’anno prossimo | il tema palazzetto arriva in consiglio

(Di lunedì 13 marzo 2023). Ilcomunale che si terrà nella serata di lunedì (13 marzo) vedrà all’ordine del giorno anche il, da mesi oggetto di dibattito negli ambienti sportivi di. Ilcittadino, sia al maschile che al femminile, al momento èunaper la stagione 2023/24, poiché all’attuale Pala Intred dall’estate partiranno i lavori di trasformazione nella nuova GAMeC. Alessandro Carrara, Stefano M. Rovetta, Alberto Ribolla, Luisa Pecce, Giacomo Stucchi e Enrico Facoetti, rappresentanti della Lega, interrogheranno sindaco e consiglieri chiedendo di rinviare per il periodo necessario alla realizzazione del nuovo palasport la rigenerazione urbana dell’attuale struttura, decisa negli scorsi anni e ufficializzata ...

SportRisultati : #SerieA1femminile ???? Bergamo-Macerata 3-0 (25-20 25-22 25-20) ?? BG: Lorrayna Marys 17 ?? MC: Chaussee 13 Casalmaggi… - HR_Volley_ : ?? Disco rosso anche a Bergamo per la CBF Balducci HR: le arancionere lottano ma mancano il guizzo nei finali e cedo… - Gazzetta_it : A-1 femminile, Cuneo vince il derby, tutto facile per Bergamo #Volley - sportface2016 : #Volley, #SerieA1 2022/2023: Bergamo e Casalmaggiore tornano al successo - HR_Volley_ : ??GAME DAY?? . ?? 9a giornata ritorno Serie A1 femminile ?? @bergamo1991 ?? h. 17.00 ??? Pala Intred Bergamo . ??? Dire…

Il tabellino1991 - Cbf Balducci Hr Macerata 3 - 0 (25 - 20, 25 - 22, 25 - 20)1991: Butigan 10, Partenio 4, Lorrayna 17, Lanier 15, Stufi 4, Gennari 4, Cecchetto (L); ...Casalmaggiore - Vallefoglia 3 - 0 (25 - 18, 26 - 24, 25 - 21) Prendersi 3 punti e tenersi avanti nella 'volatina' per il sesto posto: missione compiuta per Casalmaggiore, che stende Vallefoglia in un ...Bernardo " Wash4green Pinerolo Arbitri: Florian - Verrascina1991 " Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Papadopol - Di Bari I TABELLINI REALE MUTUA FENERA CHIERI - VEROMILANO 0 - ...

La ventiduesima giornata della Serie A1 di volley femminile ha regalato tante emozioni: il ritorno al successo del Bergamo, tra queste ...(Sergio Martini per iVolleymgazine.it) I risultati dei tre incontri odierni consolidano le ambizioni di play off di Casalmaggiore e Bergamo, e riducono notevolmente le chance di salvezza di Pinerolo e ...