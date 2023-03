Caso Barcellona, Tebas allo scoperto: «Ho chiesto dei provvedimenti» (Di giovedì 9 marzo 2023) Caso Barcellona, il presidente della Liga Javier Tebas esce allo scoperto: chiesti provvedimenti sullo scandalo Negreira Javier Tebas, presidente della Liga, ora conferma: ha chiesto provvedimenti sul Caso Negreira-Barcellona. LE PAROLE – «Poiché non abbiamo potuto intervenire perché il reato è prescritto, ho chiesto alla UEFA di prendere provvedimenti perché lo statuto prevede la possibilità di agire quando le istituzioni nazionali non possono. Abbiamo contattato la UEFA 48 ore dopo aver saputo tutto; il suo Comitato Etico deve agire, infatti hanno già richiesto documentazione alla Federazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023), il presidente della Liga Javieresce: chiestisullo scandalo Negreira Javier, presidente della Liga, ora conferma: hasulNegreira-. LE PAROLE – «Poiché non abbiamo potuto intervenire perché il reato è prescritto, hoalla UEFA di prendereperché lo statuto prevede la possibilità di agire quando le istituzioni nazionali non possono. Abbiamo contattato la UEFA 48 ore dopo aver saputo tutto; il suo Comitato Etico deve agire, infatti hanno già ridocumentazione alla Federazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Tebas allo scoperto sul caso #Barcellona arbitri - Frankjuve2 : @AndreaB21945329 @realvarriale @gigiodonna1 @mdeligt_04 @FCBayern Guarda caso nominando la juve????. Può parlare di q… - lokihogws : ma ci stanno per caso gli sconti sui voli per barcellona mezzo ig real è lì - PaoloHex : @Rosa_Teta_ Anche il mio.Senza dubbio alcuno.Per alcuni mesi il miglior Ronnie. Ci ha fatto vedere cose per 7/8 mes… - CarminePassare4 : RT @CalcioFinanza: Caso Negreira, spuntano nuovi messaggi del vicepresidente degli arbitri al Barcellona: «Posso aiutarvi col VAR» https://… -