Padovan: “Nessun passo avanti per De Ketelaere, Hernandez ritrovato” (Di domenica 5 marzo 2023) Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad alcuni singoli del Milan, come Theo Hernandez e Charles De Ketelaere Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 marzo 2023) Giancarloha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad alcuni singoli del Milan, come Theoe Charles De

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Padovan: “Nessun passo avanti per De Ketelaere, Hernandez ritrovato” - sportli26181512 : Padovan: 'Nessuno passo in avanti per De Ketelaere. Theo? Mi sembra ritrovato': Giancarlo Padovan, giornalista, è i… -