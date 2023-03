Spare | il principe Harry durissimo con Camilla | ecco come chiama la sua matrigna

(Di sabato 4 marzo 2023) Ilnon risparmia nessuno nella sua biografia:la seconda moglie di suo padre Ilha fatto tremare la terra sotto i piedi dei reali inglesi con l'uscita della sua biografia. Il secondogenito di Re Carlo e Lady D, non si era già risparmiato in passato.to da tutti'il ribelle', dopo la nascita del suo primogenito Archie ha deciso di rinunciare i suoi titoli e vivere lontano dal sistema. Già durante un'intervista a Ophra Winfrey, aveva dichiarato che la causa principale del suo allontanamento, erano legate alla salute mentale della moglie Meghan Markle che, iniziava a pensare costantemente di levarsi la vita. Tutto a cause di continue illazioni sui giornali che la descrivevano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DenyKo2 : Credo che il principe Harry abbia avuto un grande coraggio nel pubblicare questo libro. È sempre stato un ribelle e… - Simona_Manzini : Caro principe Harry, tra noi borderline con PTSD in lenta remissione ci si intende. Quella dell'autocommiserazione… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Re Carlo 'punisce' #Harry e #MeghanMarkle La decisione irrevocabile #royalfamily @giadinagrisu #1marzo - tempoweb : Re Carlo 'punisce' #Harry e #MeghanMarkle La decisione irrevocabile #royalfamily @giadinagrisu #1marzo… - redazionerumors : Harry e Meghan sono stati sfrattati da Frogmore Cottage: questa la decisione di Re Carlo che cederà il Cottage al P… -

All'improvviso, Harry . Ilinglese è tornato a farsi vedere in televisione: o meglio, in un segmento del The Late Show .... All'epoca le sue frasi sollevarono un polverone , ben diversa ...... il giorno successivo alla pubblicazione dell'autobiografia di Harry,. A quanto pare il re si ... Illo sapeva bene, ma non se ne è curato. L'ha accusata di aver passato alla stampa ...Nel corso della docuserie Netflix uscita lo scorso dicembre, e delle interviste rilasciate poi a gennaio per promuovere il suo memoir, ilaveva descritto la matrigna come 'la cattiva ...

"Spare", il minore, ombre e luci nell'autobiografia del principe Harry ... L'agone

E alla fine, dopo varie settimane in vetta, il duca di Sussex deve cedere il trono a Carrie Leighton, scrittrice italiana nata su Wattpad. Mentre ...Harry e Meghan hanno subito dal nuovo re Carlo un torto grave, l'equivalente di uno sgarbo reale: scopriamo insieme la natura dell'affronto.