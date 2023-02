Ucraina, perché Germania e Francia vogliono mettere da parte l’Italia (Di martedì 21 febbraio 2023) Zelensky è uscito dalla sua martoriata Ucraina per incontrare i grandi d’Europa e fare il punto della situazione sulla guerra. l’Italia dov’è? All’incontro di Parigi c’è una sedia vuota. C’è il presidente dell’Ucraina Zelensky e al suo fianco il presidente francese Macron con il cancelliere tedesco Scholz. l’Italia di Giorgia Meloni non c’è. perché? Germania e Francia vogliono mettere da parte l’Italia – IlovetradingZelensky a Parigi, chi è assente? Volodymyr Zelensky è a Parigi. Si guarda attorno e come un professore di Liceo inizia a fare l’appello. Francia…Presente, risponde il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron…Germania…Presente, risponde il ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023) Zelensky è uscito dalla sua martoriataper incontrare i grandi d’Europa e fare il punto della situazione sulla guerra.dov’è? All’incontro di Parigi c’è una sedia vuota. C’è il presidente dell’Zelensky e al suo fianco il presidente francese Macron con il cancelliere tedesco Scholz.di Giorgia Meloni non c’è.da– IlovetradingZelensky a Parigi, chi è assente? Volodymyr Zelensky è a Parigi. Si guarda attorno e come un professore di Liceo inizia a fare l’appello.…Presente, risponde il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron……Presente, risponde il ...

