Convocati Spal | la prima di Oddo con il Como | manca il neo arrivo Rossi

(Di venerdì 17 febbraio 2023), le scelte di Massimoper la suasulla panchina della squadra emiliana:GiuseppeLaha diramato la lista dei, della quale non fa parte il neoGiuseppe, per la pma giornata di Serie B in cui ci sarà l’impegno con il. PORTIERI: Alfonso, Brazao, PominiDIFENSORI: Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli, VarnierCENTROCAMPISTI: Fetfatzidis, Maistro, Murgia, Nainggolan, Prati, Tunjov, Valzania, Zanellato, ZuculiniATTACCANTI: La Mantia, Moncini, Rabbi, Rauti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Laha ufficializzato il ritorno in biancazzurro di Giuseppe Rossi. Pepito indosserà la maglia ... il neo tecnico Massimo Oddo non lo ha inserito tra iper il match contro i lariani

Azzurri in campo domani alle 14 allo stadio Mazza di Ferrara contro la Spal. La trasferta del Como a Ferrara non nasce sotto una buona stella. Tra i convocati non figurano infatti i tre squalificati