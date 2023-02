"Noifacciamo idell'Europa, ma abbiamo bisogno di controllare a sud. Non in termini solo securitari, ma in termini di approccio strategico. Serve una collaborazione con i Paesi ..."Noifacciamo idell'Europa, ma abbiamo bisogno di controllare a sud. Non in termini solo securitari, ma in termini di approccio strategico. Serve una collaborazione con i Paesi ...

I guardiacoste libici (finanziati dall'Italia) che minacciano i pescatori siciliani Today.it

I guardacoste libici tentano di catturare 4 pescherecci. E l'Italia cede Avvenire

Oggi l'Italia regala un'altra motovedetta alla cosiddetta Guardia ... left

Meloni a Tripoli, patto sul gas e trattativa sui migranti - Politica Agenzia ANSA

Migranti, Geo Barents intercetta barca in difficoltà e la guardia costiera libica minaccia:… Il Fatto Quotidiano

Negli audio delle comunicazioni i momenti drammatici del fallito agguato. Pescatori salvati dalla Marina Militare. Che ammette: "Siete in acque internazionali, ma conoscete la situazione in atto" ...“Le immagini e le registrazioni audio di quanto avvenuto venerdì scorso in acque internazionali a quattro pescherecci siciliani rivelano una situazione inaccettabile: l’Italia che cede alle pressioni ...