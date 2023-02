Bullismo | zeri e pistole | disperata la scuola ci chiede ascolto

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Maria Cristina Finatti è la docente di Rovigo raggiunta e ferita dai pallini sparati contro di lei da alcuni studenti durante una lezione. Philipp Achammer ricopre il ruolo di assessore allain lingua tedesca presso la Provincia Autonoma di Bolzano. Nei giorni scorsi si è segnalato per la proposta di abolire i voti sotto il quattro. Due vicende che apparentemente riguardano la. Come, sempre apparentemente, la riguarda il. Abitudine furba, quella di intestare allai nostri debiti di bilancio, cui noi adulti facciamo ricorso volentieri, per delocalizzare responsabilità che invece ci appartengono e confinare i conseguenti imbarazzi, quasi dovessimo stoccare delle scorie radioattive in un luogo sicuro e, se possibile, dimenticarcene. Si è parlato di entrambe le vicende, non quanto sarebbe ...