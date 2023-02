(Di mercoledì 8 febbraio 2023)distanno convergendo sunel quadro di una protesta degli agricoltori per denunciare i "vincoli" che pesano sull'agricoltura, in particolare, le restrizioni all'uso dei ...

di trattori stanno convergendo su Parigi nel quadro di una protesta degli agricoltori per ... La FNSEA, primo sindacato agricolo di, parla di circa "500 trattori" e "oltre 2.000 ...Questo ha portato a un leggero calo del numero di domande pendenti in, che si è attestato a ... e diversesono stati trasferiti come parte del meccanismo di solidarietà dell'Ue. ...

Francia:centinaia di trattori convergono su Parigi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria: la Francia invia personale della ... Ambassade de France en Italie

Francia, nuovi scioperi contro la riforma sulle pensioni • TAG24 Tag24

BIT 2023, il mondo del turismo si incontra a Milano dal 12 al 14 febbraio Sky Tg24

Dati UE. Centinaio: dove c'è cultura vino (Italia, Spagna, Francia) si ... Agricultura.it

Centinaia di trattori stanno convergendo su Parigi nel quadro di una protesta degli agricoltori per denunciare i "vincoli" che pesano sull'agricoltura, in particolare, le restrizioni all'uso dei pesti ...Martedì i ministeri della Difesa di Germania, Danimarca e Paesi Bassi hanno promesso che l'Ucraina nei prossimi mesi riceverà almeno un centinaio di carri ...