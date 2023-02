ASL di Matera | Concorso per 6 Profili Categoria D

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’Azienda Sanitaria Locale diha indetto un Bando diper selezionare 6 VariProfessionali, inD. Tutti i Candidati idonei saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. L’ASL dicerca Personale, servono Fisioterapisti, Logopedisti, Ostetriche e Tecnici di laboratorio Biomedico. Ognuno per la sua materia potrà vantare esperienza pregressa di alto livello, e buone doti dirigenziali. I Candidati idonei saranno coloro che hanno superato le prove d’esame, e che siano in possesso di laurea magistrale di indirizzo specifico. La scadenza per la presentazione della Domanda é prevista per il giorno 5 marzo 2023, tutte le informazioni utili per l’inoltro della Candidatura sono disponibili nel link del Bando Integrale. Bando di...