Osimhen-Kvaratskhelia | intesa letale

(Di lunedì 6 febbraio 2023) TuttoMercatoWeb si sofferma sulla coppia azzurra Kvara-: prosegue la marcia trionfale del Napoli che non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Anche lo Spezia resiste al massimo un tempo, dando tutto e disputando anche una buona prova, prima di crollare nella ripresa dopo il primo episodio sfavorevole. Il Napoli in questo momento sembra avere troppe soluzioni per chiunque e ogni avversario sembra non avere scampo al di là del suo atteggiamento, soffrendo la velocità dell'attacco in profondità (come dopo 1-0) appena gli spazi si aprono, ma anche l'inventiva die la forza d'urto diin area a difesa schierata e col blocco basso.non si fermaPartiamo dal nigeriano che aggiunge altri due gol al suo bottino e sale a quota 16: incredibile lo stacco, credendoci su un pallone che ...

La coppia dei campioni. Sono fatti l'uno per l'altro, sembrano nati per giocare insieme: si dice così, no. L'oro di Napoli, loro di Napoli. Due nomi, una sigla: K. O. (per gli altri). capocannoniere della Serie A con 16 reti, Kvara ne ha segnate la metà (8) però ha fatto

