(Di domenica 5 febbraio 2023) AIn si parla di Sanremo . Nel programma diè emerso il nome di Miae del dramma vissuto dall'artista che per anni è stata etichettata come una persona che porta iella . E ...

In si parla di Sanremo . Nel programma di Mara Venier è emerso il nome di Mia Martini e del ... nel parterre degli ospiti di Mara Venier, ha fatto delleagghiaccianti , tanto che ...Aragozzini ha così continuato, con altreda pelo sullo stomaco : 'Sto parlando di fatti ... una vergogna' A questo punto la padrona di casa diIn si è dissociata da quanto espresso ...

Domenica In, rivelazioni choc su Mia Martini. Mara Venier sbotta: «Non dire queste cose» ilmattino.it

Domenica In, agghiaccianti rivelazioni su Mia Martini: Mara Venier zittisce l’ospite Gossip e TV

Domenica In, shock su Mia Martini: "Alcuni artisti giravano con i corni" Rumors

Verissimo: gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 febbraio. Ci sono anche Sara Conti e Niccolò Macii La Gazzetta dello Sport

Esclusiva Non è l'Arena: domenica il confronto tra Baiardo e Ingroia La7

Nell'attesa dell'inizio del Festival di Sanremo 2023, Domenica In ha dedicato uno spazio alla kermesse in cui si è parlato della celebre cantante Mia Martini, sorella di Loredana Bertè. In particolare ...A Domenica In si parla di Sanremo. Nel programma di Mara Venier è emerso il nome di Mia Martini e del dramma vissuto dall’artista che per anni è ...