L’Arsenal perde in casa dell’Everton ultimo in classifica | seconda sconfitta per i Gunners

(Di sabato 4 febbraio 2023) Arriva lain Premier percapolista. A sorpresa la squadra di Arteta è stata battuta 1-0 dall’Everton che erainal calcio d’inizio. Il gol è stato segnato di testa da Tarkowski pupillo dell’allenatore appena arrivato: Dyche che ha preso il posto di Lampard. A Goodison Park hanno vissuto un pomeriggio da ricordare dopo una lunga serie di amarezze. Ladel, lain campionato dopo quella contro il Manchester United, è arrivata in concomitanza con l’arrivo di Jorginho dal Chelsea. L’italo-brasiliano è entrato in campo un minuti prima del gol della squadra blu di Liverpool che ha segnato su azione di calcio d’angolo. L’Everton ha sfoderato una memorabile prova di carattere. Straordinaria ...

