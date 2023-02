(Di sabato 4 febbraio 2023) LISBONA (Portogallo) - Nonostante la rottura professionale con Cristiano Ronaldo,resta il migliordi calcio in circolazione. Il procuratore portoghese si conferma il miglior ...

LISBONA (Portogallo) - Nonostante la rottura professionale con Cristiano Ronaldo,resta il miglior agente di calcio in circolazione. Il procuratore portoghese si conferma il miglior intermediario del pianeta. Il trasferimento di Enzo Fernández dal Benfica al Chelsea ha ...Isco continuerà la propria carriera in Turchia L'agentesta provando a trovargli una squadra Come riferisce la stampa turca,sta cercando di trovare una squadra ad Isco dopo il mancato passaggio all'Union Berlino. Lo spagnolo è ...

Jorge Mendes, l'agente da 100 milioni di euro: le 6 operazioni da record Corriere dello Sport

Il lungo addio tra Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes inizia dalla ... Fanpage.it

Il Napoli prepara il colpo a zero: contatti con Jorge Mendes per ... numero-diez.com

Sampaoli e i giocatori come barattoli di pomodoro: cosa ha voluto dire Corriere dello Sport

Il furioso attacco di De Rossi al ds della Spal: "Io le cose le dico in faccia". Cosa è successo Corriere dello Sport

Due nodi per il rinnovo: la riduzione della clausola rescissoria e il pagamento di 18 milioni di euro al club portoghese ...Isco continuerà la propria carriera in Turchia L’agente Jorge Mendes sta provando a trovargli una squadra Come riferisce la stampa turca, Jorge Mendes sta cercando di trovare una squadra ad Isco dopo ...