La gestione sostenibile della Supply Chain fa volare Stesi srl

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Fatturati in crescita da 5 anni, con record storico nel 2022 a +65% e ebitda triplicato. Alce Nero e Kasanova tra i clienti Potrebbe sembrare un classico esempio di azienda virtuosa del Nord Est d’Italia quello diSrl, realtà trevigiana che da oltre 25 anni opera nell’ambitoattraverso la progettazione, la realizzazione e l’avviamento di software di supervisione dei sistemi logistici e produttivi di piccole, medie e grandi aziende. Ma c’è di più, perché l’azienda di San Fior, dallo scorso anno nella nuova sede di via Villa Liccer, non conosce crisi e continua a ingrandirsi, abbracciando nella sua corsa anche numerosi Goal dell’Agenda 2030 per lo sviluppo: con 30 dipendenti altamente qualificati e la serenità di chi non conosce esposizione finanziaria e bancaria, ...