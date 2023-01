LIVE Lazio-Fiorentina 1-0 | Luis Alberto si divora il raddoppio | Provedel salva su Jovic

(Di domenica 29 gennaio 2023)si affrontano alle 18 per la 20ª giornata di Serie A. I biancocelesti di Sarri, reduci dal poker rifilato al Milan,...

Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in- Fiorentina : Arbitro: Colombo Assistenti: Valeriani - Rossi M. Quarto uomo: Piccinini VAR: Chiffi AVAR: Abbattista Primo tempo 8' - Gol di Casale che vince un contrasto con Milenkovic e ...Il tabellino di- Fiorentina 1 - 0 () vedi anche Serie A, Bologna - Spezia 2 - 0 e Lecce - Salernitana 1 - 2. HIGHLIGHTS 8' Casale(4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, ...

LIVE – Lazio-Fiorentina 1-0 p.t. Subito Casale, viola cercano la reazione Viola News

Lazio-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Lazio-Fiorentina diretta 1-0: Luis Alberto pericoloso Corriere dello Sport

Lazio Fiorentina in streaming gratis Guarda la partita in diretta Calcio e Finanza

LIVE Lazio-Fiorentina 1-0: la sblocca Casale! | Primapagina Calciomercato.com

ROMA - Lazio-Fiorentina, 20° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.10' - Check del VAR in corso per verificare la regolarità del gol. 8' - GOL DELLA LAZIO. La sblocca Casale da calcio d'angolo dopo un rimpallo fortuito in mezzo all'area ...