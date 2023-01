L’ultimo saluto a Vittorio Turconi | la data del funerale ad Arese

Ma'altro èdei campioni della vecchia classe dirigente ... " Lunga vita ai russi ", sembra sia stato il suo. È ...I fedeli che'avevano conosciuta in vita non ebbero la minima esitazione nel considerarla santa e il suo funerale si svolse in mezzo ad ali di folla che volevano darle il loro. Niente ...

L’ultimo saluto al diciassettenne morto in casa Intanto si attendono i risultati dell’autopsia il Resto del Carlino

L'ultimo saluto a Orazio Spedale, trasportatore di Cuneo - La Guida LaGuida.it

Canegrate, il quartiere Cascinette si stringe per l’ultimo saluto a Sara Covelli IL GIORNO

L' ultimo saluto a Martina Scialdone, uccisa dal suo ex fuori da un ristorante al Tuscolano RaiNews