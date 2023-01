Flop Cristiano Ronaldo | l’Al Nassr eliminato dalla Supercoppa saudita

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’esperienza dicon la maglia delnon è iniziata nel migliore dei modi. Seconda partita ufficiale per il portoghese con la nuova maglia e subito una delusione: la sua squadra è stata eliminata nella semifinale dellacontro l‘Al-Ittihad. La partita si è giocata a Riad, nello stesso impianto che mercoledì aveva ospitato la finale ditra Milan e Inter, conclusa con il netto successo dei nerazzurri. La gara si sblocca dopo 15 minuti con un gol di Romarinho, poi il 2-0 di Hamh.rientra in partita con Talisca al 67?, ma al minuto 93? Muhannad Shanqeeti sigla il definitivo 3-1.è rimasto a secco, per ...

Che per rendere avvincente la 'serie' ingaggiòRonaldo, un Re ormai in pantofole di ... Unal botteghino. Così si torna alle scarpe, la storia che raccontano certi agenti sportivi. ...... "Non mi permetto di dare giudizi" Prima del match dell'Arechi, ancheGiuntoli è ... Bisognerà aspettare martedì per capire come il Milan reagirà ai quattrodi fila (pari con Roma e Lecce, ...

Ronaldo che flop: perde la coppa e zero gol napolipiu.com

Cristiano Ronaldo flop, Al Nassr eliminato dalla Supercoppa saudita AreaNapoli.it

Flop CR7 all’Al Nassr: ancora a secco di gol ed eliminato dalla Supercoppa d'Arabia Tutto Napoli

Top e flop girone d'andata: diamo i voti ai buoni e cattivi della Serie ... Virgilio Sport

Storie di bidoni: i più grandi flop della Serie A Goal Italia

Non è iniziata nel migliore dei modi l'esperienza di Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al Nassr: subito l'eliminazione nella sfida di Supercoppa ...L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo è stato eliminato dalla Supercoppa araba. La formazione di Nuno Espirito Santo, infatti, ha superato 3-1 quella dell'ex Roma Rudi Garcia nella gara del King Fahd ...