Da Rula Jebreal a Zelensky | Sanremo festival dell’ipocrisia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Zuppa di Porro. Adesso dire che magari, sempre se ci permettete cari progressisti della ceppa, avere, anche no, come dite voi, insomma dirlo diventa isterico: disse Mattioli del Foglio. Ma non sarà lo stesso Mattioli della stampa che solo qualche tempo fa con quell’aria da fighetto parlava della figlia dell Meloni come “prodotta” in collaborazione? noooooooo. E per Repubblica su Z è nato il fronte rosso bruno. Molto meglio Sallusti che ci ricordo come il giorno del ricordo, dovrebbe ricordare qualcosa. Meloni e Nordio si vedono e si accordano. Sondaggi sulle regionali, sia in Lombardia sia nel Lazio, avanti centrodestra: anche se toccherà capire come. Tutti contro Valditara che ha detto una cosa sacrosanta, ma nel mondo dei mattioli non lo si può dire. #rassegnastampa27gen L'articolo proviene da Nicola Porro.