Pesanti scontri tra ultras di Paganese e Casertana | bus dato alle fiamme Video

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen –tra tifoserie a Pagani, in provincia di Salerno. Poco prima dell’inizio della partita tra, derby ad alta tensione nel girone G del campionato di Serie D, un bus da 50 posti in cui viaggiavano i sostenitori della squadra ospite è stato. Le persone a bordo del pullman sono state fatte scendere rapidamente. https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2023/01/.mp4 L’episodio scioccante è accaduto all’incrocio tra via San Domenico e via Leopardi, ma altri tafferugli si sono verificati lungo la strada che conduce allo stadio “Marcello Torre” di Pagani. Cinque in tutto le persone rimaste ferite, stando a quanto riferito da Caserta ...

