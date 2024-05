In fiamme l’Alpitronic a Bolzano - chiuso lo spazio aereo L’azienda ha una sede anche a Grassobbio - Le foto

Non risultano feriti: il magazzino dell’azienda leader nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche dove sono divampate le fiamme era in ristrutturazione

Incendio a Bolzano in sede Alpitronic: fiamme violentissime, evacuata una scuola. «Tenete le finestre chiuse» - Incendio a Bolzano in sede Alpitronic: fiamme violentissime, evacuata una scuola. «Tenete le finestre chiuse» - Per il momento non risultano feriti o vittime. E' stato chiuso lo spazio aereo sulla città. La lotta contro il rogo risulta assai difficile. «La situazione è sotto controllo e l'unica precauzione da ...

Incendio a Bolzano, in fiamme lo stabilimento Alpitronic, chiuso lo spazio aereo, il Video - Incendio a Bolzano, in fiamme lo stabilimento Alpitronic, chiuso lo spazio aereo, il Video - Per il momento non risultano feriti o vittime. E' stato chiuso lo spazio aereo sulla città ed evacuata anche una scuola locale. Il VIDEO in alto.

Brucia la sede di Alpitronic, "regina" delle colonnine per auto elettriche. Stop ai voli su Bolzano - Brucia la sede di Alpitronic, "regina" delle colonnine per auto elettriche. Stop ai voli su Bolzano - Nube di fumo che avrà un impatto anche sui trasporti oltre che sulla popolazione. Al momento è stato infatti chiuso lo spazio aereo di Bolzano. Fra i primi provvedimenti, anche l’evacuazione di una ...