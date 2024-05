Nuova Scena - il rap show di Netflix torna con una seconda stagione e sono già aperti i casting

Buone notizie per gli appassionati di musica rap, Netflix ha rinnovato il rap show nuova Scena per una seconda stagione . Dopo il successo della prima edizione, torna sulla piattaforma di streaming la competizione musicale, prodotta da Fremantle, ...

Danza protagonista al Teatro degli Atti con "Il sussurro del corpo" - La danza è nuovamente protagonista sabato 11 maggio al Teatro degli Atti di Rimini. Alle 21 va in scena "Il Sussurro del corpo", performance di e con Claudio Gasparotto, secondo appuntamento della ras ...

Amici 23, scossone nei pronostici: i nuovi favoriti sorpresa, cambiano anche le quote - Domenica 12 maggio 2024 andrà in scena la semifinale del talent show di Maria De Filippi ... Amici 23, i favoriti: le nuove quote La semifinale di Amici 23 è alle porte e la finalissima è sempre più ...

Tutta la storia di Cesare nella nuova saga de Il Pianeta delle Scimmie - Una scena piena di pathos in cui ... Cesare, ferito in battaglia, riuscirà a trasportare il suo popolo nella sua nuova casa dove, prima di morire, osserverà le scimmie unite, per un ultima volta. Su ...