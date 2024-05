Cari chef - basta sequestri di persona a tavola Una cena stellata deve durare massimo 150 minuti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Aiuto, sono stato rapito, mi libereranno solo quando pagherò il riscatto. Anzi il conto. Spesso unafine dining dura troppo. Troppissimo. Una liturgia interminabile che inizia con il benvenuto dello– di solito una raffica di snack freddi o caldi su cui ti avventi famelico – e termina con gli inesorabili petit fours – che piluccherai distrattamente, stravolto dalla stanchezza e dalla noia. In mezzo ci saranno state sei, sette, otto, a volte dieci tappe di un golgota alimentare magari di notevole interesse gastronomico ma interminabile. Perché a, come al cinema o a teatro, nemmeno un capolavoro può permettersi ditroppo senza scatenare l’effetto “corazzata Potemkin”. Sì, sapete benissimo come va a finire. Acon il cronometro Quanto dura una...