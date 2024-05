Per una volta alla Stazione Centrale di Milano i treni erano in orario. Davvero? Sì, ma solo per George Clooney e Adam Sandler . Le due star hollywoodiane erano infatti presenti tra il binario 20 e 21 per girare il prossimo film di Noah Baumbach, ...

Volley: Milano. Ingaggiato il centrale Edoardo Caneschi - Volley: milano. Ingaggiato il centrale Edoardo Caneschi - Nelle ultime tre stagioni ha giocato con Piacenza milano (ITALPRESS) - Edoardo Caneschi è un nuovo giocatore di Allianz milano. Originario di ...

Ita Airways-Lufthansa, Ue decide il 4 luglio: si tratta su cessione slot - Ita Airways-Lufthansa, Ue decide il 4 luglio: si tratta su cessione slot - Ita e Lufthansa sarebbero pronte a cedere 11 coppie di slot (22 tra andata e ritorno) a milano-Linate alle concorrenti - tra cui la low cost Easyjet - e a congelare per due anni l'alleanza sulle tratt ...

A Milano in vendita 46 mini appartamenti sotto i 20 metri quadri (come quello di Pozzetto): ma sono abitabili - A milano in vendita 46 mini appartamenti sotto i 20 metri quadri (come quello di Pozzetto): ma sono abitabili - Viene reclamizzato come pied-à-terre ideale (certo l’intimità è garantita) o come immobile da locare per gli affitti brevi vista la posizione centrale e per gli affitti agli studenti data la vicinanza ...