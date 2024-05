VIDEO – Arnautovic e Sanchez - qual è il futuro all’Inter? | Inter-News Web TV

A tre giorni da Inter-Atletico Madrid, non si placa l’entusiasmo per il gol decisivo di Marko Arnautovic . Il boato di San Siro è maestoso. URLO ? La Uefa , dopo aver celebrato il calcio di Simone Inzaghi, pochi minuti fa è ritorna ta sul gol di Marko ...

GdS – Inter, l’attacco cambia faccia: Arnautovic in uscita per far spazio a… - GdS – Inter, l’attacco cambia faccia: arnautovic in uscita per far spazio a… - Le riflessioni del club nerazzurro per migliorare il reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi per la nuova Inter ...

GAZZETTA - Inter, in uscita Sanchez, Arnautovic, Carboni e Dumfries, piace Gumdundsson - GAZZETTA - Inter, in uscita Sanchez, arnautovic, Carboni e Dumfries, piace Gumdundsson - La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul possibile mercato in uscita dell'Inter. In arrivo Zielinski e Taremi a parametro zero, i nerazzurri dovranno cedere per fare cassa. Possibili gli addii di ...

inter, futuro di arnautovic in bilico - inter, futuro di arnautovic in bilico - Il futuro di Marko arnautovic all'Inter resta in bilico. Con Sanchez, in scadenza, che saluterà (il suo posto verrà preso da Taremi) ...