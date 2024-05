Il video di Adam Sandler in giro per Milano | i passanti restano increduli per il suo abbigliamento

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'attore più pagato di Hollywood si aggira perportando a spasso il cane come un turista qualsiasi, attirando l'attenzione di turisti e milanesi. Si trova nel capoluogo milanese per girare un film in Stazione Centrale.

Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Tutti pazzi per il ragazzo di gomma e la sua ciurma. Tutti pazzi per One Piece , tanto da sopportare ore di in coda per accedere al negozio inaugurato a Milano . In centinaia in fila per essere parte di quello che è ...

L'inviato di "Striscia la Notizia" , Valerio Staffelli , è tornato a Milano per vedere come procede il problema dei furti fatti dalle borseggiatrici. Nel suo VIDEO ha mostrato le strategie utilizzate dalle "lestofanti" per ruba re e ha anche fatto ...

Pallavolo, per le squadre del Consorzio Vero Volley è tempo dei saluti di fine stagione - Pallavolo, per le squadre del Consorzio Vero Volley è tempo dei saluti di fine stagione - Si è tenuta presso il Koelliker Hub la serata dedicata a sponsor e partner. Marzari: "Faremo tesoro in futuro di quest'annata" ...

Francesco Gabbani, l’omaggio agli Anni 60 con “Frutta malinconia” - Francesco Gabbani, l’omaggio agli Anni 60 con “Frutta malinconia” - Francesco Gabbani racconta il nuovo singolo "Frutta malinconia": «Un tributo al twist e agli Anni 60». La video-intervista su Amica ...