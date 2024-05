Juve - si punta al rinnovo di Vlahovic Zirkzee costa almeno 60 milioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Torino, 8 maggio 2024 - Si attende la matematica qualificazione in Champions League per dare vita al futuro, ma in casac’è anche il discorso rinnovi di contratto a tenere banco ed è un tema non rimandabile. Difficili le situazioni di McKennie e Rabiot, qualche spiraglio per Chiesa, mentre su Dusanc’è la ferrea volontà di proseguire. D’altronde è il bomber della squadra e privarsene sarebbe un problema anche se poi ci sarebbe la possibilità di rimpiazzarlo. L’ingaggio dell’attaccante serbo è a salire e laaveva pensato inizialmente di spalmare l’ultimo anno di contratto, ma l’arrivo imminente dei ricavi Champions e del mondiale per club potrebbero cambiare le carte in tavola. Si lavora sui bonus,sarebbe contento di continuare Ancheè in possesso di un accordo ...

La Juve ha bisogno di inaugurare un nuovo progetto tecnico e per farlo, secondo un ex bianconero, dovrebbe partire da due giovani tesserati di cui non si parla abbastanza. Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei ...

Da Torino: "Juve, sprint per Gudmundsson. Già si parla di contropartite" - Da Torino: "juve, sprint per Gudmundsson. Già si parla di contropartite" - La juventus è una delle squadre interessate ad Albert Gudmundsson, seconda punta del Genoa che in Italia piace anche a Inter e Napoli ...

JUVENTUS - Gli ultras: "Non tifiamo più in casa, ma solo in trasferta" - juveNTUS - Gli ultras: "Non tifiamo più in casa, ma solo in trasferta" - Per gli ultras della juventus il campionato è già finito ... in riferimento alle inchieste giudiziarie. Infine puntano il dito contro il pubblico juventino non legato al tifo organizzato.