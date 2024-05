Chi ha boicottato lo sciopero Rai ha le spalle coperte Il tempo darà ragione ai giornalisti liberi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La stragrande maggioranza delle croniste e dei cronisti della Rai, oltre l’80%, ha aderito alloindetto dal l’Usigrai contro il tentativo in atto di trasformare le redazioni in megafoni del governo meloni e contro la dissoluzione di interi comparti aziendali, a cominciare da Rai tre. Un risultato straordinario e inaspettato, in presenza di minacce, pressioni dei vertici aziendali, cambiamenti di orario, allestimento di squadre anti, secondo le peggiori tradizioni degli anni Cinquanta. Nulla di simile si era mai visto nella lunga storia della Rai, pur costellata da censure, editti più o meno bulgari, lottizzazioni brutali. Persino nelle stagioni più buie, nessun direttore generale ha mai tentato di condizionare uno, nessun direttore si è mai prestato al crumiraggio, nessun giornalista ha mai pensato di ...

Milano – Ha “iniziato lo sciopero della fame ” il trapper da milioni di follower Baby Gang , 22 anni, in vetta nelle classifiche dello streaming col suo ultimo album, tornato in carcere a fine aprile, dopo che si trovava ai domiciliari con il ...

Amag contro gli allarmismi: “La nostra acqua è sicura” - Amag contro gli allarmismi: “La nostra acqua è sicura” - PFAS in tre pozzi (Montecastello e Piovera), seppur sotto la soglia di incertezza. La società precisa la potabilità dell'acqua ...

Sciopero 9 maggio, c’è anche chi non somministrerà le Invalsi o non le registrerà: “Molti docenti si sentono presi in giro” - sciopero 9 maggio, c’è anche chi non somministrerà le Invalsi o non le registrerà: “Molti docenti si sentono presi in giro” - Come abbiamo scritto, per domani, 9 maggio, è stato proclamato uno sciopero relativo al comparto istruzione da Cobas Scuola Sardegna, Unicobas scuola e università, Usb PI e Cobas-Comitati di Base dell ...

Ultras Juventus Viking: "Motta e Conte non li vogliamo: Max Allegri portaci la Coppa Italia" - Ultras Juventus Viking: "Motta e Conte non li vogliamo: Max Allegri portaci la Coppa Italia" - “Roma, finale di Coppa Italia, e a Bologna, ci saremo per vincere e per dire che noi Motta e Conte non li vogliamo: Max portaci la Coppa Italia!”. E’ questa la nuova presa di posizione degli ultras de ...