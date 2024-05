Astrazeneca - perché ha ritirato il vaccino? Tra effetti collaterali e risch - cosa succede ora | le tappe

AstraZeneca ha fatto un annuncio ufficiale, ritirato in tutto il mondo il Vaccino anti-Covid , questa è la motivazione: "Può provocare trombosi rare". Ma quel prodotto era stato somministrato a milioni di persone anche in Italia, in particolare era ...

AstraZeneca ha annunciato il ritiro mondiale del suo vaccino anti Covid per eccedenza di preparati aggiornati contro le nuove varianti. Secondo i novax la decisione sarebbe invece legata agli effetti collaterali, in particolar modo alle trombosi, ...

Covid, Astrazeneca ritira il vaccino in tutto il mondo - Covid, astrazeneca ritira il vaccino in tutto il mondo - (Adnkronos) - Il vaccino contro il Covid di astrazeneca è stato ritirato in tutto il mondo dopo che l'azienda ha riconosciuto per la prima volta che Vaxzevria può causare trombosi come raro effetto ...

AstraZeneca ritira il suo vaccino anti Covid in tutto il mondo - astrazeneca ritira il suo vaccino anti Covid in tutto il mondo - Londra, 8 mag. (askanews) - Il vaccino prodotto da astrazeneca contro il Covid è stato ritirato in tutto il mondo, l'azienda ha annunciato di aver iniziato a richiamare tutti i lotti dei prodotti anti ...

Astrazeneca ritira i vaccini "per motivi commerciali": ma ammette la correlazione con la trombosi - astrazeneca ritira i vaccini "per motivi commerciali": ma ammette la correlazione con la trombosi - Una notizia che sta facendo il giro del mondo e la cosa non meraviglia: per quanto esperti e virologi continuino a ripetere che non vi sia un incremento di trombosi e infarti soprattutto tra giovani o ...