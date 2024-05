Sinner sceglie la Juventus per curare il problema all’anca | riabilitazione al J-Medical in vista del Roland Garros

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Prima il bagno di folla a Roma al Foro Italico, ora laal J-di Torino. In seguito al forfait agli Internazionali d’Italia, a causa di un dolore– accusato durante il torneo masters 1000 a Madrid – Jannikcomincerà le cure e lanella casa della, il J-. Un percorso graduale, dunque, per tornare al meglio sui campi: il primo all’orizzonte, è quello sulla terra rossa del. Lain casaDopo essere stato fermato da un’influenza che non gli ha consentito di partecipare all’inaugurazione degli Internazionali a Roma, Jannikha – finalmente – ricevuto l’abbraccio virtuale delle ...

Jannik Sinner curerà il suo problema all’anca al J Medical , il centro medico della Juventus . Come riporta la Gazzetta dello Sport, Il numero due del mondo ha annunciato che potrebbero non essere brevi i tempi di recupero dall’ infortunio che lo ...

ATP Roma, Fognini: "Di me ce n'è solo uno. Ora va tutto più veloce e per me è una cosa negativa" - Infine, la domanda sulle condizioni di Sinner che si è ritirato dal circuito: " Non posso esprimermi perché non so cos'abbia, so solo che ha male all'anca ". TABELLONI TORNEI: ATP - WTA