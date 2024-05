Lilli Gruber dopo il comunicato di La7 | Condivido la linea e le regole della mia azienda

dopo l’intervento di Enrico Mentana durante l’edizione del Tg La7, in cui il direttore contestava le parole della collega Lilli Gruber e chiedeva un intervento da parte dell’azienda, è arrivata prontamente una risposta dall’editore. Nel comunicato ...

In queste ore La7 ha rilasciato un comunicato che, di fatto, invita ad abbassare i toni della polemica in nome del rispetto reciproco e dello spirito di gruppo. Enrico Mentana ha condiviso la nota commentando “sottoscrivo”. Dunque la querelle tra ...

