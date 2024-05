L’Isola dei famosi si sposta e cambia giorno | quando vanno in onda le nuove puntate con Vladimir Luxuria

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'Isola dei2024 condotta dacambierà programmazione. Dopo la riduzione a un solo appuntamento settimanale, adesso are è anche ildella messa indel reality.

L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria è un totale flop: gli ascolti non premiano le innovazioni di Pier Silvio Berlusconi e il programma chiude in anticipo. quando ci sarà l’ultima puntata ? Il reality è iniziatol’8 aprile, dopo la fine del Grande ...

L’ Isola dei Famosi rischia pericolosamente di affondare, con ascolti mai così bassi che stanno mettendo seriamente a rischio il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Con Mediaset che, dopo aver tentato in ogni modo di risollevare le sorti del ...

L’Isola dei Famosi cambierà il giorno di programmazione a partire da questo mese: ecco quando sarà spostata la messa in onda del reality A un mese dalla messa in onda L’Isola dei Famosi tra ritiri, infortuni ed espulsioni e ascolti al di sotto di ...

Isola dei Famosi, nuovo amore per Sonia Bruganelli L’abbiamo visto a Ballando con le stelle - Isola dei famosi, nuovo amore per Sonia Bruganelli L’abbiamo visto a Ballando con le stelle - Stando ad alcune indiscrezioni, per l'opinionista dell'Isola dei famosi Sonia Bruganelli sarebbe tempo di un nuovo amore.

Quella volta che l'esercito zulu sconfisse gli inglesi grazie all'eclissi solare - Quella volta che l'esercito zulu sconfisse gli inglesi grazie all'eclissi solare - Il 22 gennaio 1879 ci fu un’eclissi anulare; in Sud Africa quell’evento è ricordato come “il giorno della luna morta”, perché ebbe effetti significativi sulla famosa battaglia di Isandlwana, tra ...

Il flop dell’Isola dei Famosi si fa pesante: ecco la scelta folle di Mediaset, intanto Ilary Blasi… - Il flop dell’Isola dei famosi si fa pesante: ecco la scelta folle di Mediaset, intanto Ilary Blasi… - L’Isola dei famosi di Vladimir Luxuria purtroppo non ha dato i risultati sperati e a un mese dall’inizio della trasmissione, il flop è ormai certo; nel frattempo Mediaset fa una scelta folle e Ilary B ...