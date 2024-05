Il grosso incendio scoppiato nella sede di Alpitronic a Bolzano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - Uno spaventososi è sviluppato nel quartiere Piani a. Le fiamme si sono sviluppate questa mattina presso lo stabile dell', azienda leader dal 2017 in sviluppo, produzione e commercializzazione di colonnine di ricarica rapida. La protezione civile consiglia di tenere chiuse porte e finestre. Lo spazio aereo sopra la città capoluogo dell'Alto Adige è stato chiuso. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin segue gli sviluppi. "Le strutture del Mase - fa sapere il ministro - sono in costante contatto con la Prefettura per aggiornamenti in tempo reale e rinnovano l'invito alla cittadinanza a seguire le istruzioni delle autorità competenti".

Non risultano feriti: il magazzino dell’azienda leader nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche dove sono divampate le fiamme era in ristrutturazione

