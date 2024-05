Da AORN Caserta e Santobono – Pausilipon convegno sul tema I disturbi del circolo liquorale

(Di mercoledì 8 maggio 2024). Le nuove prospettive di diagnosi e cura dell’idrocefalo nel bambino e nell’adulto, la corretta gestione dei tumori intraventricolari, saranno al centro delsul“Idel”, organizzato in tandem dalle Unità operative complesse di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” die dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “” di Napoli, rispettivamente dirette dal dott. Pasqualino De Marinis e dal dott. Giuseppe Cinalli, responsabili dell’evento. L’appuntamento, con la direzione scientifica dei neurochirurghi Sara Bruscella e Pietro Spennato, è per venerdì 10 maggio, ore 9:00, al Complesso ...

Idrocefalo nel bambino e nell’adulto, diagnosi e cura: esperti si confrontano al Belvedere - Idrocefalo nel bambino e nell’adulto, diagnosi e cura: esperti si confrontano al Belvedere - Le nuove prospettive di diagnosi e cura dell’idrocefalo nel bambino e nell’adulto, la corretta gestione dei tumori intraventricolari, saranno al centro del convegno sul tema “I disturbi del circolo ...

Uniti per Civitavecchia: “No ai rifiuti come risorsa elettorale” - Uniti per Civitavecchia: “No ai rifiuti come risorsa elettorale” - “Nella giornata di oggi, pare ci sarà un convegno organizzato dal candidato pentastellato D’Antò, sul tema dei rifiuti. Al centro dei riflettori l’esperienza di Tivoli dove il Comune guidato da ...

Think Safe: gli esperti di sicurezza a convegno a Rimini - Think Safe: gli esperti di sicurezza a convegno a Rimini - Il 23 e 24 maggio, la consueta cornice dell’hotel Mercure Artis di Rimini ospiterà la quinta edizione del “Think Safe!”, il meeting degli HSE Manager e dei RSPP, cioè dei responsabili della Sicurezza, ...