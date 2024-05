Abiti griffati a prezzi scontati per rubare dati sensibili: la mega-truffa web della Cina in Europa e America - Abiti griffati a prezzi scontati per rubare dati sensibili: la mega-truffa web della Cina in Europa e America - Il colossale inganno consiste nella creazione di ben 76 mila falsi siti sul web per la vendita di famosi marchi di abbigliamento ... Le dimensioni della truffa fanno ritenere agli esperti che il ...

Incassano gli anticipi sulla vendita dell’auto e spariscono: come funziona la truffa online da 50mila euro - Incassano gli anticipi sulla vendita dell’auto e spariscono: come funziona la truffa online da 50mila euro - Una vera e propria truffa online è stata smascherata dai carabinieri nelle province di Monza e Bergamo. In manette sono finite quattro persone perché ritenute responsabili di false vendite di auto ...

Vendevano auto inesistenti: sgominata in Brianza una banda di truffatori - Vendevano auto inesistenti: sgominata in Brianza una banda di truffatori - L'operazione è stata messa a segno ieri 7 maggio dai carabinieri della Compagnia di Vimercate. Sono 12 le persone coinvolte: avrebbero fatturato illecitamente oltre 50 mila euro. Reati commessi anche ...