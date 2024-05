Migranti - la nuova mossa del governo per i rimpatri | ampliata la lista dei Paesi sicuri E scoppia la polemica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nei centri in Albania anche chi arriva da Bangladesh, Sri Lanka, Egitto e Camerun. Albano: “I giudici dovranno verificare se sono davvero luoghi non pericolosi”

A differenza di altre isole dell’Europa meridionale, Creta e Gavdos all’estremo sud della Grecia hanno visto migranti e richiedenti asilo sbarcare sulle loro coste solo occasionalmente fino alla fine del […] The post Cirenaica-Gavdos solo andata. ...

Al netto di sorprese negative dell?ultimo momento legate alla par condicio, il faccia a faccia televisivo tra Giorgia Meloni e Elly Schlein si farà. Bisogna soltanto vedere dove e come ....

Migranti, l'Enac dice stop ai voli delle Ong. Ma Sea Watch si ribella: "Non ci fermeremo" - migranti, l'Enac dice stop ai voli delle Ong. Ma Sea Watch si ribella: "Non ci fermeremo" - L'Italia ha nuovamente bloccato il volo degli aerei delle Ong nel Mediterraneo ... che si traduce nel prelievo - da imbarcazioni di fortuna - di persone migranti provenienti da rotte nordafricane". E ...

Faide, pressioni, affari: cosa c'è dietro al cyberattacco alla controllata Eni - Faide, pressioni, affari: cosa c'è dietro al cyberattacco alla controllata Eni - L’attacco arriva nel momento in cui la crisi interna alle istituzioni libiche rischia di deflagrare in una nuova serie di scontri. «Non possiamo escludere - spiega una fonte di intelligence - che in ...

Irlanda, 20mila richieste di asilo e proteste contro i migranti: un tema delle elezioni europee - Irlanda, 20mila richieste di asilo e proteste contro i migranti: un tema delle elezioni europee - L'Irlanda continua ad essere agitata dalla questione dell'accoglienza dei migranti, con manifestazioni contro nuovi arrivati soprattutto a Dublino, l'ultima lunedì pomeriggio. Ci sono 20mila richieste ...