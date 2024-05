L’Eurotunnel vuole crescere Il piano per portare i passeggeri da 10 a 20 milioni in 6 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 – Trent'di vita, per una grande opera infrastrutturale, non sono certo tantissimi. Ma sono abbastanza, come insegna il caso dell'Eurotunnel, per tracciare un bilancio esaustivo del passato e per guardare al futuro cercando di migliorare un servizio già piuttosto efficiente. In particolare, dopo l'elettrificazione di parte delle linee ferroviarie e l'installazione di un elettrodotto varate nel 2022 e la conseguente impennata dei suoi margini di profitto sulla tratta, il gestore Getlink (della cui compagine azionaria, accanto alle ferrovie statali belga e francese, a una banca canadese e a un fondo britco, fa parte anche l'italiana Mundys, controllata dalla holding Edizione della famiglia Benetton, con il 15,49% del capitale e il 23,3% dei diritti di voto) punta ora a reclutare nuovi operatori del trasporto ...