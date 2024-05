Quanto guadagna chi vince la Champions

Non potendo prendersela con gli arbitri e trovando molto poco british imprecare alla sfortuna, questa volta lo sceicco Nasser Al-Khelaifi se l'è presa con chi gli chiedeva del futuro di Luis Enrique. Uno scatto di nervi dopo l'ennesima serata in ...

Il Borussia Dortmund vince 1-0 in casa del Paris Saint-Germain nel ritorno della semifinale di Champions League e si qualifica per la finale, in programma il primo giugno a Wembley, a Londra L'articolo Champions: Borussia prima finalista. Batte il ...