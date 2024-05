Highsnob - la tracklist del nuovo disco Kintsug - feat con Pino Insegno e Nerone

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Kintugi è il titolo delalbum di, ecco la, le collaborazioni e alcune curiosità sui brani più significativi del progetto Kintugi è il titolo delalbum di, fuori ovunque venerdì 10 maggio per Warner Music Italy, già disponibile in preorder nell’esclusivo formato CD autografato.i segna il ritorno del rapper e artista a quattro anni di distanza dal suo ultimo progettografico Yang, dopo un lungo periodo costellato da successi e dischi d’oro – in cui ha brillato anche a Sanremo nel 2022 con il brano Abbi cura di te (presente come bonus track in questoalbum). Mai è anche figlio di tanti momenti di buio di questi quattro anni che hanno spintoa ...

Taylor Swift è ormai un treno in corsa che pare non volersi fermare. Un’artista che ha ottenuto premi, riconoscimenti, tenendo concerti in tutto il mondo poi diventati un documentario. Progetti da far invidia alle sue colleghe, e che la stanno ...

PAT METHENY il nuovo album “MoonDial”. In tour in autunno - PAT METHENY il nuovo album “MoonDial”. In tour in autunno - Il suono di MoonDial è caratterizzato da una chitarra baritona custom made realizzata da Linda Manzer, tra i migliori liutai al mondo e stretta collaboratrice di Metheny. Abbinata a un nuovo tipo di c ...

Pat Metheny: esce l'album “MoonDial”, poi tour anche in Italia - Pat Metheny: esce l'album “MoonDial”, poi tour anche in Italia - Il 69enne chitarrista statunitense Pat Metheny ha annunciato per il prossimo 26 luglio l'uscita del suo nuovo album “MoonDial” (BMG Modern Recordings). La pubblicazione è anticipata dal singolo ...

Lo splendore della musica italiana: esce con Warner Music il nuovo album di Stefano Di Battista “La dolce vita” - Lo splendore della musica italiana: esce con Warner Music il nuovo album di Stefano Di Battista “La dolce vita” - Tre anni dopo il suo primo album per Warner Music “Morricone Stories”, esce venerdì 3 maggio il nuovo e brillante disco di Stefano Di Battista “La dolce vita”, dedicato allo splendore della grande mus ...