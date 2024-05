Ultimatum Mentana dopo scontro con Gruber | comunicato La7 senza posizione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La7 ha accontentato Enricoil botta e risposta con Lillisul ritardo con il quale il direttore del TGLa7 ha passato la linea lunedì 6 maggio scorso alla conduttrice di Otto e Mezzo,è tornato sull'argomento durante l'edizione serale del telegiornale di martedì 7 maggio. L'ha fatto prendendo ancora di mira i Vertici aziendali per non avere preso le distanze dalle frasi della collega e lanciando: "Come ogni lunedì ieri eravamo andati lunghi per alcuni fatti importanti. Chi ci ha seguito, Lilli, ha avuto parole offensive nei confronti del sottoscritto, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno. Gradirei reciprocità e che nell'azienda non ci fosse il mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore. Vediamo se domani succederà qualcosa, se ...