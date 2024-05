Gli Usa | Riconosciamo le preoccupazione dell' Italia per l' arresto di Falcinelli

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gli Stati Uniti commentano per la prima volta la vicendaviolento di Matteo, le cui immagini hanno suscitato forti reazioni in: "le preoccupazioni sollevate dal governono e dalla famigliasulle circostanzedi Matteoa Miami. Ci risulta che la polizia di Miami abbia aperto un'indagine interna su questo caso. Continueremo a monitorare questi sviluppi". Lo ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato americano all'Ansa, rispondendo a una domanda su quanto accaduto. Si trattaa prima reazione ufficiale del governo Usa dopo le polemiche sul caso.

