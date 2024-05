Camila Giorgi si ritira dal tennis | ufficiale l’invio della documentazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024)sidal. L’ex numero 26 del mondo, vincitrice del WTA 1000 di Montreal nel 2021, all’età di 32 anni ha scelto di appendere la racchetta al chiodo. Il suo nome è comparso sulla lista dei giocatoriti dell’InternationalIntegrity Agency (ITIA) ed effettivamente non si tratta di un errore dato che la giocatrice e il suo entourage hanno compilato il modulo per completare la procedura. Al momento non è in programma nessun eventoper parlaredecisione, l’ultimo matchcarriera, salvo eventuali ritorni, rimarrà quello perso 6-1 6-1 a Miami contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek. La data del ritiro è segnata al 7 maggio 2024, il giorno d’inizio degli Internazionali BNL ...